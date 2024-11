Oasport.it - Italia migliore al mondo nel tennis: il dato che impressiona per qualità e quantità

La Coppa Davis ha certificato che l’sia in possesso della squadra più forte per. Il secondo successo consecutivo della celebre competizione per nazioni nel, pur essendo cambiata molto in termini di format, ha dimostrato quanto il gruppo tricolore sia solido. Grazie alla spinta di Jannik Sinner e di Matteo Berrettini l’obiettivo è stato centrato nuovamente.Resta il fatto che il Bel Paese può contare su un roster di giocatori che, sul versante maschile, è vasto e può essere assolutamente di grande prospettiva. Sì, perché c’è unsu tutti chee fa riflettere. L’, infatti, è l’unico Paese ad avere ben cinqueti nella top-100 che siano U25, ovvero un’età non superiore ai 25 anni. Di seguito la graduatoria:RANKING ATP1 Jannik Sinner 23 ITA 118303 1 Carlos Alcaraz 21 ESP 701013 4 Holger Rune 21 DEN 302515 MR Jack Draper 22 GBR 268517 Lorenzo Musetti 22 ITA 260020 MR Arthur Fils 20 FRA 235521 13 Ben Shelton 22 USA 233022 15 Sebastian Korda 24 USA 198525 MR Tomáš Machá? 24 CZE 175827 18 Sebastián Báez 23 ARG 169028 23 Ji?í Lehe?ka 23 CZE 166029 6 Félix Auger-Aliassime 24 CAN 163531 30 Giovanni Mpetshi Perricard 21 FRA 156132 30 Flavio Cobolli 22 ITA 1472 37 30 Matteo Arnaldi 23 ITA 134538 35 Brandon Nakashima 23 USA 133541 MR Alex Michelsen 20 USA 1245 +144 32 Luciano Darderi 22 ITA 119847 29 Mariano Navone 23 ARG 114848 MR Jakub Menšík 19 CZE 113650 47 Juncheng Shang 19 CHN 111563 NMR(64) Arthur Cazaux 22 FRA 807 +165 NMR(66) Yunchaokete Bu 22 CHN 784 +173 62 Rinky Hijikata 23 AUS 74674 58 Thiago Seyboth Wild 24 BRA 73276 58 Hugo Gaston 24 FRA 71778 45 Alexander Shevchenko 23 KAZ 71579 47 Facundo Díaz Acosta 23 ARG 71484 MR Francisco Comesaña 24 ARG 661 Sconfitta Temuco R3286 MR Gabriel Diallo 23 CAN 64391 70 Luca Nardi 21 ITA 63793 91 Otto Virtanen 23 FIN 63497 89 Jacob Fearnley 23 GBR 622Stiamo parlando di Jannik Sinner (n.