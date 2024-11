Thesocialpost.it - “Io e Giulia umiliati e offesi” Gino Cecchettin indignato dopo la difesa di Turetta

e infuriato. Nella giornata di martedì 26 novembre si è tenuta la requisitoria degli avvocati di Filippo, sotto processo per l’omicidio della figlia. Il pubblico ministero ha chiesto l’ergastolo per il 22enne reo confesso. Ma le parole dei suoi legali fanno esplodere il papà della ragazza brutalmente assassinata dal suo ex ragazzo che non accettava la fine della loro storia.Leggi anche:, la nonna: “assassino lucido”L’arringa degli avvocati diGli avvocati di Filippo, Giovanni Caruso e Monica Cornaviera, hanno parlato in Corte d’Assise a Venezia, nell’ultima udienza prima della sentenza, prevista per il prossimo 3 dicembre. Il loro obiettivo è far ottenere le attenuanti al loro assistito per evitargli l’ergastolo.