Inter-Lipsia Pavard crolla in campo | aggiornamento sull’infortunio

Ultimo26 Novembre 2024 23:13 di Alessandro Bastaè terminata con la vittoria nerazzurra con il risultato di 1-0, ma la brutta notizia è l’infortunio di: cosa è successo al difensoreL’ce l’ha fatta e ha conquistato tre punti fondamentali in Champions League contro il. I nerazzurri hanno sciupato tanto e sofferto nel finale, ma sono riusciti a battere l’avversaria tedesca piazzandosi al primo posto nella classifica assoluta con 13 punti, in attesa del Liverpool che giocherà domani contro il Real Madrid.Di sicuro, è un ottimo risultato, che avvicina sempre di più la qualificazione diretta nel girone – è calcolato che dovrebbero servire 17-18 punti per piazzarsi tra le prime otto. Simone Inzaghi torna a casa con tante buone notizie, soprattutto sulla tenuta difensiva dei suoi, ma anche con un altro infortunio in difesa.