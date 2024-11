Lortica.it - Incidente sulla SP70 a Castel San Niccolò: due feriti, intervento del Pegaso

Alle ore 12:14 di oggi, il 118 della ASL TSE è stato attivato per un gravestradale tra due auto lungo la Strada Provinciale 70, nel comune diSan.Sul luogo del sinistro sono intervenuti prontamente i soccorsi: un'ambulanza infermierizzata della Misericordia di Bibbiena, i Vigili del Fuoco, le forze dell'ordine e l'elisoccorso.Nel bilancio dell'si registrano due: un uomo di 66 anni, trasportato in codice 2 presso l'ospedale di Bibbiena, e un giovane di 24 anni, trasferito d'urgenza con l'elicottero2 alle Scotte di Siena.Le autorità stanno svolgendo accertamenti per chiarire la dinamica dell'.