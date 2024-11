Lanazione.it - Il venerdì nero agita il settore: "Si tratta di saldi mascherati. Alle botteghe solo le briciole"

Supersconti, offerte e novità. Prezzi da capogiro, promozioni e corse al risparmio. "per domani potrai approfittare di ribassi incredibili sui prodotti che ami di più". E tanti messaggi del genere. Che sia caccia all’occasione o una "truffa mascherata" l’appuntamento da sempre fa discutere. Torna il black friday,di importazione americana, che negli anni si è trasformato in qualcosa di più. Più giorni di sconti, un weekend, addirittura settimane. E’ l’attesa ricorrenza che dà il via allo shopping natalizio, ma quali sono le reali ripercussioni sul commercio di prossimità? I dati nazionali parlano di un incremento significativo degli italiani pronti allo shopping: il 67,2% rispetto al 60% dell’anno scorso, soprattutto donne e adulti sotto i 50 anni. Tra gli articoli ricercati rimane in testa l’abbigliamento, per un budget medio destinatospese di circa 261 euro, contro i 236 euro del 2023.