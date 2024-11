Ilnapolista.it - Il Renate contro gli slogan banali della lotta alla violenza sulle donne: «Non banalizziamo il 25 novembre» – VIDEO

Il 25ricorre la Giornata internazionale per l’eliminazionelee lo sport. In questi giorni abbiamo sentito tanti messaggi preconfezionati, recitati da allenatori, giocatori e dirigenti. Ilperò ha detto no a questo gioco delle parti età dei messaggi. Oggi ha pubblicato unsui propri profili social. Un messaggio ben più sentito, intimo e personale. La chiosa al:«I social troppo spesso sono piattaforme frivole e approssimate. Nonzziamo il 25. Parliamo di più, seriamente e come uomini, di cosa è in nostro potere per limitare le violenze», il messaggio conclusivo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AC(@ac)Leggi anche: Garbin: «Bisogna scardinare la società patriarcale italiana, anche lepossono essere leader»Dal 2018 lo stesso messaggio: #unrosso, la Lega Serie AlaEra il 2019.