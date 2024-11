Gaeta.it - Il Pd boccia l’assestamento di bilancio 2024-2026: scelte contro l’interesse dei marchigiani

Facebook WhatsAppTwitter Il gruppo assembleare del Partito Democratico ha espresso un fermo rifiuto nei confronti deldidella Regione Marche riguardante il triennio, accusando la maggioranza di mancanza di trasparenza e di utilizzare la gestione delle risorse per favorire interessi particolari. La situazione si fa incandescente, con il Pd che non risparmia critiche a chi governa.Le accuse del Pd: undisattento agli interessi regionaliI rappresentanti del Pd, guidati da Anna Casini, non hanno usato mezzi termini nel criticare il documento presentato in aula. “Questo assestamento disi occupa di tutto, tranne che delgenerale dei,” affermano, evidenziando come il testo fosse più un’azione di marketing politico che un vero piano di sviluppo economico per la regione.