Ilgiorno.it - Il consiglio ai ragazzi: "Imparate a chiamare la violenza per nome"

"Come riconoscere lase ha il volto del tuo amante? È terrificante svegliarsi e accorgersi che non va bene così e doversi allontanare dalla persona che hai amato". Queste le riflessioni dal pubblico che ha preso parte ieri all’incontro “Il filo della memoria. Storie per non dimenticare, occasione per cambiare“, l’incontro dibattito in occasione del 25 novembre, organizzato per le scuole da Cgil, Cisl e Uil Monza Brianza e Lombardia, con il Comune di Monza, al Binario 7. Vi hanno preso parte 135di terza e quarta dell’istituto Hensemberger, liceo classico e musicale Zucchi, Mosè Bianchi e Carlo Porta. "Sebbene la battaglia culturale contro ladi genere vada affrontata in tutto il Paese, senza distinzioni di latitudini, condizioni sociali, età - commenta Annalisa Caron, della segreteria Cisl Monza, organizzatrice dell’evento - è urgente stimolare il confronto con le nuove generazioni".