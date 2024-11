Movieplayer.it - Grande Fratello: Helena salva grazie al pubblico, Pamela vuole picchiarla e Giglio perde la testa

La scelta deldi votare come favoritaPrestes ha scatenato una forte reazione nel resto del gruppo, che, subito dopo la puntata, ha manifestato comportamenti isterici. La quindicesima puntata delha scatenato un'escalation di tensioni tra i concorrenti, con la modella brasilianaPrestes al centro di un vero e proprio "processo" da parte dei coinquilini. Nonostante sia stata eletta favorita dale abbia ricevuto la visita della sua amica Dayane Mello, la gioia della serata si è trasformata in un attacco corale contro di lei. La coalizione contro: una dinamica ricorrente nel reality Come spesso accade nelle edizioni del, i concorrenti tendono a coalizzarsi contro uno di loro. Se l'anno scorso la "vittima" era stata Beatrice Luzzi, quest'anno il .