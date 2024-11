Superguidatv.it - Grande Fratello 2024, news ultim’ora: eliminato e nomination di ieri sera 26 novembre, quindicesima puntata

E’ terminata ladel, il reality show di successo condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nelladel GF andata in onda martedì 26con le ultime.Il racconto della diretta della 15adeldi martedì 26Ladeldi martedì 26è iniziata con un gioco per permettere ad una delle cinque coppie separate tra il tugurio e la casa di potersi riabbracciare. A spuntarla è stata quella formata da Lorenzo e Shaila che si sono potuti rivedere con la ex velina di Striscia La Notizia che si è lasciata andare ad una importante confessione: “mi sono innamorata di te“. Spazio poi al ritorno di Dayane Mello; la modella ed ex concorrente delè tornata dopo quattro anni nella casa raccontando come questa esperienza le abbia cambiato la vita.