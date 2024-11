Calciomercato.it - Gli arabi arrivano in Serie A: 200 milioni per lo storico club italiano

Leggi su Calciomercato.it

Gliin Italia: imprenditori sauditi intenzionati a comprare ilper la cifra di 200di euroIl calciopotrebbe diventare ancora più straniero: una proprietà dell’a Saudita per unodel calcio.Glicomprano il Torino (LaPresse) – Calciomercato.itIl calciopotrebbe continuare a cambiare volto. Da anni, infatti, inA e non solo imperversano le proprietà straniere e in particolar modo i fondi. Basti pensare che, solo nelle massime divisioni italiana, inglese e spagnola si contano quasi 30 proprietà gestite da fondi su un totale di 78, per una quota del 33 per cento circa. E ora un altro fondo, quello sovrano dell’a Saudita, potrebbe decidere di investire in Italia.Da tempo, infatti, si parla della possibile cessione del Torino da parte di Urbano Cairo.