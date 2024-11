Lapresse.it - Giorno del Ringraziamento, astronauti Iss si preparano alla festa

Leggi su Lapresse.it

Glidell’Iss Suni Williams, Nick Hague, Butch Wilmore e Don Pettit hanno comunicatobase i loro piani per ildelche si festeggia giovedì 28 novembre. Il loro menù nella Stazione Spaziale Internazionale comprenderà cavoletti di Bruxelles, sardine, zucca butternut, mele, spezie e tacchino affumicato.I quattro sono nel bel mezzo di una lunga missione nello spazio, vivendo e lavorando a bordo del laboratorio di microgravità, dove sperano di far progredire le conoscenze scientifiche e tecnologiche per le future esplorazioni umane e robotiche. Wilmore e Williams sono in attesa sulla Iss da giugno, quando la Nasa ha sostituito la capsula Boeing Starliner con una capsula SpaceX a causa di problemi di sicurezza. “Saluti dStazione Spaziale Internazionale.