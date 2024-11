Movieplayer.it - Freud - L'ultima analisi, la recensione: un dialogo tra due tenori non sempre accordati

Leggi su Movieplayer.it

Anthony Hopkins e Matthew Goode si dividono il palco nella conversazione impossibile di- L'. Una pellicola di stampo teatrale che si basa soprattutto sul loro feeling, nonstraordinario. Al cinema. Durante il Secondo Dopoguerra una delle prerogative della letteratura novecentesca era quella di ideare generi, sottogeneri e spunti vari ed eventuali, mossi dalla voglia di creare una discussione interna allo sviluppo del pensiero occidentale. Non c'era un nome specifico per questo tipo di scritto (poi qualcuno propose qualcosa come "colloquio fantastico postumo") che si traduce nell'invenzione di unfantasioso (perché non possibile nella realtà) tra due intellettuali dalle posizioni divergenti. In Italia abbiamo avuto un grande esempio di questo affascinante genere durante la metà degli anni '70, quando la RAI produsse due stagioni di, appunto, "Interviste Impossibili", format curato .