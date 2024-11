Movieplayer.it - Food for profit: il documentario di Giulia Innocenzi e Pablo D'Ambrosi in streaming su OpenDDB dal 2 dicembre

Lo sconvolgenteche rivela il legame tra l'industria della carne, le lobby e il potere politico disponibile indal 2. La sconvolgente inchiestaforche ha scosso gli animi con le sue rivelazioni, sarà disponibile ina partire da lunedì 2su, piattaforma dedicata alle opere indipendenti. il film realizzato daD'mette in luce i legami tra l'industria della carne, le lobby e il potere politico, mostrando come i miliardi di euro stanziati dall'Europa per gli allevamenti intensivi alimentino maltrattamenti animali, inquinamento ambientale e rischi di future pandemie. Attraverso un'esplorazione degli allevamenti europei si svelano i meccanismi che regola l'industria confrontandosi con allevatori, multinazionali e politici.