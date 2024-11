Folklore danza e muerte | il Festival Pianistico porta a Bergamo le Noches de España

Leggi su Bergamonews.it

. La città dei Mille si prepara a vivere lede. Dopo aver toccato Vienna nel 2024 la 62ª edizione delInternazionale di Brescia edà il via ad un percorso triennale nel Vecchio Continente, esplorando per la prima volta nella sua storia gli angoli musicali più prestigiosi della Spagna.“Vogliamore la musica fuori dal teatro, avvicinare i giovani di tutta la provincia ai compositori”. Così la presidente delDaniela Gennaro Guadalupi che intima alle nuove generazioni di “riscoprire il valore della storia” ed evidenzia come lo sviluppo del pianismo giovanile sia “sempre stato nel Dna della rassegna”.Il paese iberico da sempre esercita un fascino ‘esotico’ tra i compositori europei. Da Albéniz fino a Granados passando per il gaditanos Manuel de Falla: dal 28 aprile al 26 giugno 2025 ilimmergerànell’anima spagnola, alternando le opere dei suoi più grandi compositori a quelle di maestri stranieri, sia quelli che non ebbero legami diretti con la cultura iberica ma la evocarono “mitologicamente” nelle loro opere – come ?ajkovskij, Liszt e Debussy – sia coloro che invece vissero in prima persona lo spirito spagnolo assorbendolo a 360 gradi nella loro produzione musicale.