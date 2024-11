Iltempo.it - Dossier, De Raho e i "silenzi" su Striano. Cantone lo convoca in Procura

La politica ne chiede le dimissioni, lui grida al complotto e laloper rispondere sul verminaio di& Co. Federico Cafiero De, il pentastellato che era a capo dellaAntimafia all'epoca delaggio, ha chiesto e ottenuto l'accesso agli atti dell'inchiesta depositati in Commissione Antimafia a Palazzo San Macuto e oggi si presenterà davanti altore Raffaele, per chiarire se, e cosa sa, del sistema ordito dal finanziere Pasquale, autore di innumerevoli intrusioni illecite al sistema analisti da cui ha esfiltrato centinaia di migliaia di documenti riservati su politici di centrodestra, in parte inviati ai giornalisti di Domani e in parte spariti nel nulla. Di quell'attività illecita che si è consumata sotto gli occhi di De, il deputato grillino giura da mesi di non saperne nulla e minaccia querele contro chiunque lo tiri in ballo, sebbene alcuni indizi indichino il contrario.