DEER GIRL | richiedi i biglietti omaggio per l’anteprima esclusiva e incontra il cast

Leggi su Funweek.it

Sei pronto a vivere un’esperienza cinematografica indimenticabile?Funweek.it ti offre l’opportunità unica di partecipare aldidi Francesco Jost con Denise Tantucci, Anita Caprioli, Giorgio Tirabassi, Matteo Olivetti, Anita Kravos.Giovedì 5 dicembre alle ore 15:30 presso Cinema Pop Up Jolly – Bologna.Sarà presente in sala il regista.SINOSSITu cerchi l’Amore! Rachele ride allo sconosciuto col quale sta chattando su webcam. Lei all’amore non crede. E ci accompagna a scoprire l’unico sentimento che conosce, il legame fortissimo velenoso che unisce i suoi genitori. In pubblico si mostrano affettuosi e innamorati, ma dietro porte chiuse, è tutto possesso sottomissione paura e dolore. Rachele vuole essere diversa. Ma può veramente esserlo, se l’unica forma di amore che conosce è violenza?La protagonista, Rachele, una giovane donna di 25 anni, ritorna al suo paese natale per partecipare al cinquantesimo anniversario di matrimonio dei suoi genitori, Mario (Giorgio Tirabassi) e Anja (Anita Caprioli).