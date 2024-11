Ilfattoquotidiano.it - Consulta, i giudici da eleggere ora diventano quattro: il Parlamento convocato da giovedì. Si cerca l’intesa tra maggioranza e opposizioni

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

ilin seduta comune sarà chiamato per la decima volta ail giudice costituzionale che prenderà il posto di Silvana Sciarra, l’ex presidente dellascaduta dall’incarico ormai oltre un anno fa. Finora il quorum non è mai stato raggiunto, ma da adesso in poi ogni volta potrebbe essere quella buona: a partire da questa seduta, infatti, deputati e senatori dovranno votare anche per la nomina di altri tre, chiamati a sostituire il presidente in carica Augusto Barbera e i suoi vice Franco Modugno e Giulio Prosperetti, tutti in scadenza il prossimo 21 dicembre. La novità era attesa dallaper sbloccare il dossier, distribuendo lepoltrone tra i vari partiti in modo da garantirsi anche i voti dell’opposizione.Percostituzionali, infatti, servono i due terzi dei parlamentari nelle prime tre votazioni, i tre quinti dalla quarta in poi.