Condò | Inter ha giocato molto bene e creato tanto Spiego

Paolo ha parlato al termine di Inter-Lipsia, sfida conclusasi con il punteggio di 1-0 a favore dei nerazzurri. IL RAGIONAMENTO – Paolo si è pronunciato a Sky Sport nel post-partita di Inter-Lipsia, match vinto dai nerazzurri 1-0. Questo il suo commento: «Secondo me l'Inter ha giocato una partita molto buona. Abbiamo visto molti periodi di bel gioco nel corso dell'incontro, con varie occasioni create dai nerazzurri grazie alle manovre da loro costruite. Non concordo, quindi, con chi dice che siano avute poche opportunità. Io ho visto un gran bel gioco, soprattutto in alcune fasi del match, e anche una produzione offensiva importante».