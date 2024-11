Lapresse.it - Carlo Conti, canzoni Zecchino d’Oro trasmettono gioia di vivere

Leggi su Lapresse.it

“Quando lasciai Sanremo dopo tre conduzioni dissi in conferenza stampa che lasciavo e diventavo direttore artistico dello. Adesso che sono tornato a Sanremo non lascio lo”. Cosìdurante la presentazione del Festival dello, giunto all’edizione numero 67, in diretta su Rai1 con le semifinali di venerdì 29 e di sabato 30 novembre (dalle ore 17.05 alle ore 18.45) e con la finale condotta da, che decreterà la canzone vincitrice tra le 14 in gara, domenica 1° dicembre (dalle ore 17.20 alle ore 20.00).“Tanti ospiti a comporre la giuria di grandi: Tosca D’Aquino, Carolina Rey e Lino Banfi per la prima puntata; Gabriele Cirilli e Daniela Ferolla per la seconda, in cui ritorna anche Lino Banfi; in finale Caterina Balivo, Elisabetta Ferracini, Bianca Guaccero e i conduttori delle semifinali Carolina Benvenga e Lorenzo Baglioni.