Barça Bayern e Inter registrano grandi vittorie

Leggi su Justcalcio.com

2024-11-27 00:29:06 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo:Dopo la sosta per le Nazionali riprende la Champions League e martedì sera ci sono state partite importanti.Oltre a Manchester City e Arsenal che hanno affrontato avversari difficili, ci sono state alcune partite importanti tra cuiMonaco-Paris Saint-Germain e-RB Lipsia.E di gol in tutta Europa ce ne sono stati tanti, compreso un 6-0 in palio.In una settimana in cui il bene ha iniziato a separarsi dal male, ci sono stati risultati enormi. per vedere come sono andate le cose in Champions League.Slovan Bratislava-Milan 2-3Tre gol, tre punti e il terzo consecutivo #UCL vincita! #SlovanMilano #SempreMilano pic.twitter.com/MF8kS0kLpY—AC Milan (@acmilan) 26 novembre 2024Il Milan ha vinto in Champions League in casa dello Slovan Bratislava.