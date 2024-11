Unlimitednews.it - Arriva al cinema “The Garbage Man” di Alfonso Bergamo, Simone Gentile nel cast

ROMA (ITALPRESS) –è tra i volti deldel film TheMan, diretto dae in arrivo nelle sale italiane il 28 novembre 2024. L’attore interpreta Max, uno dei personaggi che popolano l’universo complesso e visivamente suggestivo della pellicola, incentrata su un netturbino senza nome, antieroe capace di trovare bellezza e grazia nel suo mestiere.Il film, prodotto da Riccardo Di Pasquale per Fenix Entertainment e da Gian Gabriele Foschini per Gika Productions, è stato presentato in anteprima il 27 novembre alGiulio Cesare di Roma.si unisce a undi grande rilievo, composto da Paolo Briguglia, Randall Paul, Roberta Giarrusso e Tony Sperandeo. La pellicola è un omaggio all’eroismo quotidiano e alla possibilità di trovare bellezza anche dove sembra impossibile, raccontando con profondità e passione la forza dell’umanità anche nelle sue sfide più oscure.