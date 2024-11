Anteprima24.it - Allenamento a porte aperte: Capellini in gruppo, ancora a parte Perlingieri

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoSeduta d’questo pomeriggio all’Imbriani. Ai due lungodegenti Nardi e Pinato, lavoro differenziato per l’attaccante, palestra per l’esterno Antonio Ferrara.In, anche Riccardoche era rimasto per tutta la gara in panchina nella vittoria di Taranto e quindi non dovrebbero esserci problemi in vista dell’importante sfida al vertice con il Cerignola di sabato pomeriggio alle 15:00. Invece l’attaccante della cantera giallorossa,dopo aver saltato la trasferta di Taranto, questo pomeriggio ha prima svolto laatletica in, poi ha fatto lavoro differenziato. Il tecnico di Floridia dovrebbe riproporre in avanti Lamesta e dovrà monitorare le condizioni di. In caso di un nuovo forfait dell’attaccante, Lanini o Starita, apparso in palla quest’oggi, si contenderanno una maglia da titolare per la sfida di sabato pomeriggio.