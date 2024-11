Gaeta.it - Un processo ispirato al Decameron: Boccaccio in aula a Bologna per parlare di violenza di genere

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter A, il 10 dicembre si svolgerà un evento di grande rilevanza culturale e legale, in cui una novella deldi Giovannidiventerà il fulcro di unfittizio. Non si tratta di un normale esercizio accademico, ma di un’occasione per riflettere su tematiche attuali, come ladi, in un contesto giuridico. In questa inedita rappresentazione, studenti universitari, magistrati, storici del diritto medievale e avvocati penalisti prenderanno parte a una simulazione che ripercorrerà le vicende della VII novella dell’Ottava giornata dell’opera boccaccesca.Un caso emblematico diL’evento, dal titolo “Praesumitur honesta, rapta et non seducta“, si propone di analizzare una novella a sfondo tragico, che affronta i temi della vendetta e dei soprusi.