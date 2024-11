Ilrestodelcarlino.it - Uccise la compagna con 51 coltellate, confermato l’ergastolo in Appello per Simone Vultaggio

Rimini, 26 novembre 2024 – Nessun passo indietro. Nessuno sconto e nessun ripensamento. La Corte d'di Bologna ha deciso di non cambiare di una virgola quanto già deciso in primo grado dalla Corte d'Assise di Rimini nei confronti diBenedetto. È e sarà ergastolo per l'operaio di 49 anni che il 25 giugno 2022 massacrò elaCristina Peroni, 33 anni, con la cieca furia di 51, difeso dall'avvocato Massimiliano Orrù, aveva infatti impugnato la sentenza della Corte d'Assise del 4 dicembre scorso. In, con l'udienza che si è svolta lunedì proprio nel giorno contro la violenza sulle donne, i giudici bolognesi però hannoin blocco quanto già deciso in primo grado, non riconoscendo le attenuanti generiche all'imputato e confermando invece le quattro aggravanti contestate adal pm Luca Bertuzzi: futili motivi, crudeltà, omicidio commesso in occasione dei maltrattamenti e omicidio ai danni della convivente.