Trump lancia l'offensiva commerciale contro Cina, Canada e Messico

A poche settimane dalla sua rielezione e a un mese e mezzo dal suo insediamento alla Casa Bianca,l'la, ile il, con l'obiettivo di aumentare i dazi. «Il 20 gennaio, in uno dei miei primi ordini esecutivi, firmerò tutti i documenti necessari per imporre tariffe del 25% su tutti i prodotti che entrano negli Stati Uniti da», scrive il presidente eletto in un post sul social network Truth. «Questa tassa rimarrà in vigore fino a quando le droghe, in particolare il fentanyl, e tutti gli immigrati clandestini non fermeranno questa invasione del nostro Paese», aggiunge. In un altro post, il tyccon annuncia un aumento del 10% delle tasse doganali, oltre a quelle gia in vigore e a quelle aggiuntive che potrebbe decidere, su «tutti i numerosi prodotti che arrivano negli Stati Uniti dalla».