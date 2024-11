Metropolitanmagazine.it - Trump intimorito da Musk: la verità sugli USA

A quanto pare Donaldè molto asservito al volere di Elon: poveri USA! Che ne sarà di loro? Vediamolo insieme.L’ultima apparizione pubblica di Donald, presidente degli Stati Uniti, al fianco di Elonha sollevato un polverone mediatico, ma non per le ragioni che si potrebbero immaginare. Durante il test di volo della Starship in Texas, la postura e i gesti del Tycoon hanno rivelato un lato di lui raramente osservato: insicurezza e sottomissione.Darren Stanton, esperto di linguaggio del corpo ed ex agente di polizia, ha analizzato il video dell’evento, evidenziando movimenti e atteggiamenti inusuali per una figura politica che si è sempre costruita attorno all’idea del potere e della dominanza. Stanton sottolinea comesia apparso “visibilmente a disagio”, con gesti goffi e posture che tradiscono nervosismo.