Sos lupo dagli allevatori: "Problema da affrontare lontano dai salotti". Una lettera al prefetto

Crescono nella Bergamasca l’insofferenza e i timori degliper gli avvistamenti e le predazioni del, la cui presenza in branchi da sette o otto esemplari è stata accertata dalla polizia provinciale nella zona di Gandellino (raggiunge anche Valbondione o la Val di Scalve), tra Val Serina e Val Brembana e a Vedeseta. Ma con "capi in dispersione su tutto il territorio provinciale", e territori di caccia molto vasti che non si sovrappongono. E così i membri di un gruppo WhatsApp che raccoglie 250e agricoltori tra Val Seriana, Val di Scalve, Val Cavallina e parte della Val Brembana hanno deciso di scrivere al. Alcuni chiedono l’eradicazione del, ma in generale si chiede una tutela per non arrivare a una situazione fuori controllo. Il gruppo si presenta come "abitanti della montagna: la viviamo 365 giorni all’anno con difficoltà ma la teniamo viva".