Promozione, gioie e dolori. Il Cervia riparte a fatica. Spiv, brutta caduta in casa. Lo Sparta dilaga ed esulta

Il riscatto del, il tonfo del San Pietro in Vincoli e la goleada delloCastel Bolognese. Sono questi i temi che ha proposto la quattordicesima giornata del campionato di. Dopo 3 sconfitte consecutive, e dopo un digiuno che durava da quasi un mese, ilUnited è tornato alla vittoria. C’è voluto tuttavia un rigore al 90’ trasformato dal bomber Pasolini – al 6° centro stagionale, il secondo dagli undici metri – per sconfiggere il Bellariva, scacciare i venti della crisi, risalire al 7° posto e tornare in corsa per la zona playoff, che comunque dista 5 lunghezze. L’undici di mister Montanari avrà un significativo banco di prova nel match di domenica prossima a Forlimpopoli. In quel contesto si capirà meglio se il periodo di flessione è stato superato. Il Classe non ha sfruttato fino in fondo il fattore campo nello scontro direttolingo contro il Diegaro.