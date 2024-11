Tuttivip.it - “Prima o poi doveva succedere”. Colpo di scena al Grande Fratello, per Shaila e Lorenzo è finita

Martedì 26 novembre andrà in onda una nuova puntata del, edizione non italiana, durante la quale verranno svelati i risultati del televoto settimanale. Sei concorrenti sono in gara:, Luca Calvani, Helena Prestes, Amanda Lecciso e Stefano Tediosi. Il pubblico è chiamato a scegliere i due partecipanti che saranno salvati e otterranno l’immunità.Secondo i dati aggiornati del sondaggio online “Forum Free”, che ha raccolto 1171 partecipazioni fino alle 11:55 di oggi, i risultati sembrano già delineare i favoriti. Helena Prestes si conferma al primo posto con un netto 39% delle preferenze. Seguono Luca Calvani, al secondo posto con il 24% dei voti, eSpolverato, che si ferma al 15%. Nonostante la storia d’amore traGatta abbia attirato attenzione nella casa, sembra non aver convinto gli spettatori:infatti ottiene solo il 9% delle preferenze.