Ilgiorno.it - Prima della Scala 2024, Meyer: “Forza del destino lascerà il segno. I privati? Ci aiutano più del pubblico”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – Applausi per il sovrintendenteDominque, durante la presentazionedelche andrà in scena il prossimo 7 dicembre. “Sarà un momento forte e spero cheuna bella traccia nella storia del teatro". Un momento che però non dimenticherà il passato. Lainfatti "sarà dedicata a Renata Tebaldi", mitico soprano che ha interpretato questo titolo. E fra gli ospiti ci saranno mostri sacri come José Carreras, Placido Domingo e Rania Kabaivanska.è alla sua ultimadel Piermarini. “Ici danno più soldi del, ci appoggiano e quando siamo in difficoltà ci danno una mano. Tutti gli investimenti che abbiamo fatto negli ultimi allasono" ha detto ringraziando sponsor e donatori. "Sono delle risorse importanti senza le quali il Teatro allanon potrebbe fare quello che fa.