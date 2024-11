Quotidiano.net - Pichetto, 'idrogeno è sfida importante e siamo determinati'

Quella dell'"è unache ci vede. Lavera sarà l'adattamento del nostro sistema industriale" perché "comporterà una vera rivoluzione industriale con un mix di produzione che avrà da un lato energia sotto forma ordinaria e in aggiunta l'con il suo contributonegli anni futuri per noi, sul fronte del trasporto pesante, aereo, navale, stradale e ferroviario". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto, aprendo i lavori della presentazione della Strategia nazionale sull', realizzata dal Mase e presentata oggi nela sede del Gse. "Una- ha proseguito il ministro - che laddove non arriviamo nell'hard to abate dovremo catturare la Co2 con la Ccs il cui avvio della fase sperimentale sta dando buoni risultati ed è una soluzione".