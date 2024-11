Bergamonews.it - Perturbazione in transito con deboli piogge, da mercoledì torna il sole

Ivan Malaspina del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il tempo a Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni.Analisi SinotticaLa debole espansione dell’anticiclone africano all’Europa meridionale non impedisce ilanche sulla nostra regione di unacollegata alla profonda depressione sul nord Europa e che porterà qualche debole pioggia nella giornata odierna. Da domani assisteremo invece a un graduale miglioramento e a qualche giorno in prevalenza asciutto, dove però non mancheranno un po’ di nuvole e qualche nebbia in pianura. Le temperature subiranno piccole oscillazioni nei prossimi giorni e saranno prevalentemente condizionate dal livello di copertura nuvolosa, mentre un calo termico più significativo potrebbe avvenire nel prossimo fine settimana.