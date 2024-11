Quotidiano.net - Per gli Esg a rischio 8.000 aziende di produzione

Il conto alla rovescia è iniziato: dal prossimo gennaio, l'obbligo per le imprese con oltre 500 dipendenti di presentare il Corporate Sustainability Report sarà esteso gradualmente fino a includere anche le Pmi quotate in borsa. Per chi non si adeguerà ai nuovi requisiti Esg (Environmental, Social and Governance), le conseguenze saranno immediate: multe proporzionate alle infrazioni, restrizioni all'accesso al credito e l'esclusione dalle gare pubbliche e dagli incentivi statali. Banca d'Italia e Consob sono già pronte a vigilare e sanzionare i non conformi. Sono 8 mila lediche rischiano di restare fuori dal mercato. Esg, complicazione o opportunità? È la domanda a cui risponde il nuovo Quaderno 32 del Freight Leaders Council, intitolato "Esg: la rivoluzione silenziosa".