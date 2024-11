Lapresse.it - Ops Unicredit su Bpm, Salvini: “Non mettere in discussione terzo polo che sta nascendo”

Leggi su Lapresse.it

straniera? “Io non ce l’ho con nessuno, basta che non si metta inilbancario che sta”. Così il ministro dei Trasporti e vicepremier, Matteo, rispondendo ai cronisti a una domanda sul caso-Bpm, a margine del suo intervento alla conferenza organizzata da Unioncamere ‘Il Ponte sullo Stretto e l’impatto sociale, economico e ambientale’, a Roma. L’offerta pubblica di scambio lanciata daè stata una mossa inaspettata che non è stata gradita né dal governo, ne dalla stessa Bpm.