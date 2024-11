Scuolalink.it - Nuovo incarico per Mario Pittoni (Lega): sarà l’esperto per l’Istruzione del Ministro Calderoli

Leggi su Scuolalink.it

, figura di spicco dellae già presidente della Commissione Cultura al Senato, è stato nominato esperto perdalRoberto. Questosi aggiunge al ruolo di responsabile nazionale del Dipartimento Istruzione della, confermato da Matteo Salvini. La nomina segna un passo importante per affrontare le criticità del sistema scolastico italiano, con particolare attenzione al tema delle supplenze e del reclutamento dei docenti.e il dialogo tra territori Amministrazioneha sottolineato l’importanza delme tra efficienza del sistema di istruzione e specificità territoriali, dichiarando: “L’efficienza del sistema scolastico dipende dall’attenzione per le istanze di territori con caratteristiche in alcuni casi decisamente particolari.