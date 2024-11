Nerdpool.it - Mortal Kombat 2: alcuni scambi di battute sui social riaccendono speranze ed aspettative

Il sequel dipromette di essere un successo, con reazioni positive dai test screening e anticipazioni intriganti dai produttori Todd Garner e Ed Boon.Il mondo del cinema è in fermento per l’uscita di2, prevista per ottobre 2025. I produttori Todd Garner e Ed Boon hanno recentemente condiviso aggiornamenti entusiasmanti suimedia, mantenendo alta l’attenzione dei fan con teaser criptici. Hey, @noobde . seen any good movies lately?— Todd Garner (@ToddGarner) November 25, 2024Ad esempio, Garner ha chiesto a Boon se avesse visto qualche buon film di recente, suggerendo sviluppi interessanti per il sequel. I test screening del film hanno avuto risultati positivi, un segnale promettente per l’accoglienza del pubblico. Ed Boon ha confermato che le reazioni sono state incoraggianti, aumentando leper il nuovo capitolo della saga.