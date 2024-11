Mistermovie.it - Mister Movie | Addio a Milhouse dei Simpson dopo 35 anni

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Pamela Hayden, storica voce di, Jimbo e altri personaggi iconici de I, ha annunciato il suo ritiroben 35di collaborazione con la longeva serie animata.Pamela Hayden lascia I: unstorico35La notizia, arrivata nel bel mezzo della 36ª stagione, ha colto di sorpresa i fan e il team di produzione, segnando un momento cruciale nella storia dello show. Hayden è stata una delle colonne portanti del cast vocale fin dagli esordi nel 1989, e la sua uscita rappresenta un cambiamento significativo per la serie.L’ultima sessione di registrazione: un momento emozionanteIn un’intervista a Cracked, Hayden ha raccontato la sua ultima giornata in sala di registrazione. “Ho scritto un discorso per la lettura del copione per ringraziare tutti,” ha dichiarato.