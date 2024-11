Formiche.net - Lo scenario sotteso alle ultime previsioni europee è preoccupante. L’analisi di Polillo

Le recentieconomiche della Commissione europea hanno assunto un significato particolare. Diverse le ragioni. Sono le prime che dovrebbero, in qualche modo, confermare o smentire le nuove regole del Patto di stabilità e crescita. Vedere cioè se esse rispondano o meno alla dinamica del reale o invece non siano state solo la conseguenza di un vecchio schema ideologico. C’è poi tutta l’incertezza della situazione internazionale sia nel campo di Agramante (Russia, Corea del Nord, Iran, Yemen e Cina) sia tra gliati del prode Orlando. Basti pensare, in questo secondo caso,incognite dell’avvento di Donald Trump di cui è difficile prevedere le mosse future ed i loro riflessi sui complicati equilibri occidentali. E infine quei movimenti erratici (dalla fornitura di materie prime strategichecatene internazionali del valore) che stanno ridisegnando i rapporti economici e finanziari dell’intero Pianeta.