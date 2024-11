Ilfattoquotidiano.it - Lite Lucaselli-Pirondini. “Dal M5s giravolta a 360°”. “Voi di Fdi siete maestri, patrioti in ginocchio in Ue per la poltrona di Fitto”. Su La7

Scontro acceso a Tagadà (La7) tra la deputata di Fratelli d’Italia Ylenjae il senatore del M5s Luca. La parlamentare meloniana scoppia a ridere quando ironicamente la conduttrice Tiziana Panella definisce l’assemblea costituente del M5s come “la più grande assemblea democratica” e commenta: “Tutto questo mi fa molto sorridere, soprattutto per lo stravolgimento del significato di democrazia e di come la si raggiunga. In Italia, grazie a Dio, è garantita dalle elezioni politiche. Rilevo comunque che c’è unaa 360 gradi del M5s, tutto quello che c’era all’inizio ora non c’è più“.Immediata la replica di: “Intende le giravolte di Fratelli d’Italia, che a luglio votavano contro la von der Leyen e domani invece voteranno per ladi, barattando 13 miliardi di tagli agli italiani?”.