Lazio | l' uomo in più dà una grossa mano alla settima vittoria di fila

Roma, 26 novembre 2024 - Poteva essere una serata ostica, dall'aria fredda all'ottimo stato di forma dei rivali, c'erano tante ragioni per cui il successo era tutto fuorché una formalità. Invece Marco Baroni ci riesce di nuovo e vince il duello tattico contro Vincenzo Italiano, regalando ai biancocelesti il loro settimo successo consecutivo tra tutte le competizioni. Labatte per 3-0 il Bologna, con la rete di Gigot che apre poi a Zaccagni e Dele-Bashiru i quali puniscono, forse esageratamente, gli ospiti. I capitolini festeggiano un momento eccezionale e conservano il ritmo delle grandissime, restando nel nutrito gruppo di quattro squadre alle spalle della capolista Napoli. Lo fa nel posticipo, quando in passato è spesso capitato che, giocando con i risultati delle avversarie già acquisiti, siano arrivati stop a sorprese delle formazioni a caccia di risultati importanti.