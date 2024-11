Italiani preparatevi Meteo arriva il vero inverno | temperature in picchiata neve e gelo

Leggi su Caffeinamagazine.it

Tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre si conferma l’arrivo di un nuovo impulso di aria fredda che segnerà l’inizio dell’rologico, previsto per il 1° dicembre. La settimana si chiuderà con un notevole calo delle, un’intensa perturbazione e venti freddi che riporteranno la stagione invernale in modo deciso, con pioggia,in montagna e vento forte su gran parte della Penisola.A partire da venerdì 29 novembre, un fronte freddo in discesa dalle latitudini nordiche attraverserà l’Europa centrale, portando un significativo abbassamento dellee cambiamenti nelle condizioni. L’arrivo del sistema perturbato, che si sposterà dai Balcani verso l’Italia, inizierà a farsi sentire con piogge diffuse, in particolare nelle regioni adriatiche, al Centro-Sud e in Sicilia.