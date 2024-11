Oasport.it - Italia in testa al ranking mondiale per Nazioni! Padroni totali del tennis

L’ha conquistato la Coppa Davis 2024 e ha così chiuso nel miglior modo possibile una stagione da favola: il tripudio di Malaga certifica lo status deltricolore, che nel corso di questa annata agonistica ha saputo mettere le mani anche su due Slam e sulle ATP Finals grazie a Jannik Sinner e sul bronzo olimpico per merito di Lorenzo Musetti (soffermandosi soltanto al settore maschile e ai risultati di maggiore spicco).Per la seconda volta consecutiva il Bel Paese ha portato a casa la massima competizione per Nazionali die per il secondo anno di fila chiude la stagione inalITF per, ovvero la classifica che viene stilata dalla Federazione Internazionale di. Gli azzurri svettano con all’attivo 637,25 punti davanti all’Australia (519,75) e al Canada (477,5), mentre l’Olanda battuta in finale è quarta (462) a precedere Germania (449,5), USA (432,5) e Serbia (393,75).