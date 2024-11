Gaeta.it - Italia in attesa di valutazione europea: pagelle sul bilancio per il 2025

Mentre gli occhi degli analisti sono puntati su Bruxelles, oggi è una giornata cruciale per l'e per gli altri Stati membri dell'Unione. Le attese sono alte in seguito alla presentazione dei Documenti programmatici diper ilda parte dei Paesi membri. Questo processo riguarda particolarmente il nostro Paese, che si trova a dover confermare la propria strategia economica in un contesto di riforma del Patto di stabilità.Laper l'La Commissionedeve esprimersi sul Piano strutturale didell', e ci si attende un responso positivo. La confidenza è dovuta anche all'estensione a sette anni prevista per il piano di spesa, un elemento chiave per garantire la sostenibilità dei conti pubblici.