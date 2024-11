Inter-news.it - Inter-Lipsia Youth League, formazioni ufficiali: Topalovic titolare!

Leggi su Inter-news.it

. Alle ore 14.30 contro illa penultima giornata di UEFAal KonamiDevelopment Centre. Di seguito ledi. Zanchetta si affida a.PENULTIMA PARTITA – Prima dell’dei grandi, giocherà quella Primavera. L’Primavera giocherà contro ilal KonamiDevelopment Centre alle ore 14.30. Sarà la quinta e penultima giornata di UEFA, in quanto per le giovanili le partite del girone unico sono sei e non otto come tra i grandi. La squadra di Andrea Zanchetta è già qualificata al turno successivo grazie alle quattro vittorie in fila conquistate nelle prime quattro gare. Manchester City e Arsenal sono state battute con quattro gol a testa, anche la Stella Rossa e lo Young Boys tra le vittime dei nerazzurri.