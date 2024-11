Inter-news.it - Inter-Lipsia, Dimarco e uno ‘strano esordio’. La probabile formazione – Sky

rappresenterà l’occasione per vedere i progressi compiuti dalla compagine nerazzurra nelle ultime settimane, dimostrati dal solo gol subito nelle ultime 5: di seguito ladi Simone Inzaghi.LA SFIDA – Il giornalista Marco Barzaghi ha indicato a Sky Sport quelle che dovrebbero essere le scelte didi Simone Inzaghi per. Tra gli uomini selezionati dal tecnico piacentino ci sarà anche Federico, pronto all’esordio da titolare in questa Champions League: «La decisione di Inzaghi risponde alla sua convinzione in base alla quale quelli da lui scelti saranno gli uomini giusti per questa specifica sfida. Le sue scelte sono quindi dettate da circostanze diverse, come quelle di natura fisica ma anche quelle relative al periodo ora vissuto».