Lanazione.it - In arrivo nuove telecamere. Aumenta la videosorveglianza: "Operazione per la sicurezza"

"L’attenzione sul temada parte dell’amministrazione è massima. L’intenzione è quella creare un ’piano organico’ a livello di: abbiamo implementato il sistema dinegli scorsi anni e puntiamo a potenziarlo ulteriormente". E’ il pensiero dell’assessore allaSimone Peruzzi, in merito ai prossimi passi che l’amministrazione ha in programma su un argomento che di tanto in tanto torna ad animare il dibattito pubblico, anche adesso che il "fenomeno baby gang" segnalato in passato sembra essersi fortemente ridimensionato. Una prima novità arriverà intanto dal consiglio comunale: proprio nella seduta fissata per le 21.15 di domani dovrebbero essere approvate alcune modifiche al regolamento di polizia urbana, partendo dal daspo. E proprio la scorsa settimana, il Comune di Montelupo ha affidato ad un professionista l’incarico di "analizzare lo stato dell’attuale sistema di, in dotazione all’ente per poter valutare efficientamenti, implementazioni o adeguamenti tecnologici ed eventuali estensioni sulle porzioni di territorio" attualmente meno coperte.