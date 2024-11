.com - I migliori giocatori di poker italiani di sempre

Quando pensiamo aidipiù famosi e vincenti del mondo probabilmente ci vengono in mente principalmente nomi stranieri. Ai vertici delle classifiche all time, infatti, la nazionalità più presente è ovviamente quella americana e per trovare la nostra bandiera dobbiamo scorrere abbastanza in basso. Ma questo non vuol dire che non ci siano stati o non ci siano al momento deiche fanno parlare di sé sulla scena internazionale. Vediamo quali sono ipiù vincenti diin Italia.Dario SammartinoNon possiamo che partire da lui, ilista italiano più forte e anche il più conosciuto nel nostro Paese. Dario Sammartino, nato a Napoli nel 1987, occupa la prima posizione nella all time money list italiana con oltre 16,6 milioni di dollari vinti in carriera finora, mentre nella classifica internazionale è al 74esimo, dopo aver occupato in passato la 42esima posizione.