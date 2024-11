Lettera43.it - Fratelli Menendez, nuova udienza rimandata al 30 gennaio

Il possibile ritorno in libertà deisi allontana. Il giudice di Los Angeles ha infatti posticipato l’per unacondanna, inizialmente fissata per l’11 dicembre, al 30con un follow-up in calendario per il giorno successivo. La decisione, come ha riportato Associated Press, arriva dopo che i legali di Erik e Lyle, che oggi hanno 54 e 56 anni, hanno chiesto alla corte di riconsiderare le condanne all’ergastolo senza possibilità di condizionale per gli omicidi dei genitori José e Kitty nel 1989. L’obiettivo è concedere al nuovo procuratore distrettuale Nathan Hochman, che si insedierà il 3 dicembre, il tempo necessario per valutare il caso con attenzione. «Non vedo l’ora di mettermi a lavoro», ha affermato alla stampa statunitense. «Esaminerò a fondo i fatti e la legge e parlerò con i pubblici ministeri e i familiari delle vittime».