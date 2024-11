Sport.quotidiano.net - Forlì, Drudi è tornato protagonista: "E lotteremo fino in fondo per la C"

Mirko, dopo un periodo ostacolato da qualche acciacco, èa tutti gli effettinel cuore della difesa del. Dopo i 90’ minuti di otto giorni fa, nel vittorioso match vinto 3-1 col Sasso Marconi, domenica l’esperto difensore si è ripetuto nel blitz in casa del Tuttocuoio. Allora,, questo è un campionato che ilpuò vincere? "A mio avviso ilha tutte le carte in regola per poter lottarealla fine del campionato. È un girone molto equilibrato:ra nessuna squadra è riuscita a prendere il largo e anche contro le squadre che lottano per salvarsi non è semplice". Da due settimane èin campo dal 1’: come sta? "In queste due partite mi sono trovato bene. È chiaro che per carburare ho bisogno di mettere in fila quattro o cinque match.